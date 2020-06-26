Tunceli'de AK Parti'den maske kullanımı için farkındalık programı - Son Dakika

Tunceli'de AK Parti'den maske kullanımı için farkındalık programı

AK Parti Tunceli İl Başkanlığı tarafından hem maske kullanımı arttıracak, hemde yetim ve öksüz çocukları sevindirecek farkındalık programı başlatıldığı bildirildi.

AK Parti Tunceli İl Başkanlığı tarafından hem maske kullanımı arttıracak, hemde yetim ve öksüz çocukları sevindirecek farkındalık programı başlatıldığı bildirildi.

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AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada," Basın, Proje ve Sosyal Etkinlik Ofisimiz tarafından maske takmayan üyelerle ilgili sosyal farkındalık programı süreci başlatıldı. Bu kapsamda İl Başkanımız Fatih Tek'e yapılan sunumla maske takmadığı tespit edilen üyelere maske takmaları yönünde mesaj verilip, maske takmadığı günler için ise kentteki yetim ve öksüz çocuklara dağıtılmak üzere çeşitli hediyeler aldırılması kararlaştırıldı"denildi.


Açıklamanın devamında ise Sosyal medya da başlatılan AkTunceliMaskeniTak etiketiyle paylaşım yapan ilk 62 kullanıcıya ise maske takmayan üyelerden alınacak hediye gönderileceği belirtildi.


Ayrıca, pandemi sürecinde tüm üyelerin arandığı ve hijyen malzemelerinin de kendilerine ulaştırıldığı kaydedildi. - TUNCELİ

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

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