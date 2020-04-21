Tunceli'de akıntıda kaybolan uzman çavuşu Güneş'i arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu akıntıda kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i (36) arama çalışmaları devam ediyor.

Güneş'i bulmak için yürütülen arama çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, İstanbul ve Antalya Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Artvin, Bitlis ve Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, jandarma karma timleri ile jandarma personeli 3 dedektör köpekle katıldı.

JAK ve SAK timlerinden oluşan ilk ekip Munzur Çayı'nın Miskisağ, ikinci ekip Kemerebel üçüncü ekip Mameki Köprüsü bölgesinde suda tarama, dalgıç polisler de Uzunçayır Baraj Gölü'nde belirlenen alanlarda dalış yaptı ve kıyılarda arama çalışması yürüttü.

AFAD ekipleri, Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyinde botlarla, jandarma timleri de çay kıyısında arama gerçekleştirdi.

Uzman Çavuş Güneş, ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Olay



Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.



Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.