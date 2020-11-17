Tunceli'de alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü - Son Dakika

Tunceli'de alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü
17.11.2020 05:48
Tunceli'de meydana gelen yangında, alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü.
Tunceli'de meydana gelen yangında, alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü.
Yangın, merkeze bağlı Moğultay Mahallesi Ovacık yolu üzerinde bulunan 2 katlı bir kafede sabaha karşı meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyerek 2 katlı kafeyi saran yangına, İtfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma ekipleri de müdahale etti. Tüm ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken büyük bölümü ahşap olan 2 katlı kafe küle döndü.
Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı. - TUNCELİ
Son Dakika Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan Kanal İstanbul incelemesiyle ilgili konuştu: Benim onayımla devreye girdi Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'a erken seçim çağrısı yaptı Nihal Yalçın'dan Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki: Bazı konularda cehaletinizi görüyorum Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Barcelona'lı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu Fenomen Bahar Candan, alışveriş için aylık 300 bin lira harcıyor Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu