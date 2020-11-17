Tunceli'de alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü - Son Dakika

Tunceli'de alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü

17.11.2020 05:48
Tunceli'de alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü, System.String[]

Tunceli'de meydana gelen yangında, alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü.

Tunceli'de meydana gelen yangında, alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü.

Yangın, merkeze bağlı Moğultay Mahallesi Ovacık yolu üzerinde bulunan 2 katlı bir kafede sabaha karşı meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyerek 2 katlı kafeyi saran yangına, İtfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma ekipleri de müdahale etti. Tüm ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken büyük bölümü ahşap olan 2 katlı kafe küle döndü.

Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Tunceli'de alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü
Tunceli'de alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü
Tunceli'de alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü
Tunceli'de alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü
Tunceli'de alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü

İtfaiye, Tunceli, Ovacık, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü - Son Dakika


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