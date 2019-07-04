Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 'Anadolu Parsı' görüntülendi iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Tunceli'de 'Anadolu Parsı' görüntülendi iddiası

1 saat önce

TUNCELİ'de taksi şoförü Ahmet Kişioğlu, yolda karşılaştığı 'Anadolu Parsı' olarak da bilinen leopar olduğu değerlendirilen hayvanı, cep telefonuyla görüntüledi.

Tunceli'de 'Anadolu Parsı' görüntülendi iddiası, System.String[]
TUNCELİ'de taksi şoförü Ahmet Kişioğlu, yolda karşılaştığı 'Anadolu Parsı' olarak da bilinen leopar olduğu değerlendirilen hayvanı, cep telefonuyla görüntüledi.
Tunceli'de taksi şoförlüğü yapan Ahmet Kişioğlu, kent merkezine yakın bölgede aracıyla hareket halindeyken arazideki hayvan gördü. Kişioğlu, hayvanı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Çektiği görüntüleri daha sonra izleyen Kişioğlu'nun görüştüğü Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, hayvanın Anadolu parsı olduğunu düşündüklerini söyledi.
Karşılaştığı hayvanı heyecanla görüntülediğini belirten Ahmet Kişioğlu, "Sabah 08.00 sıralarında yolda karşılaştığım bir hayvanı görüntüledim. Önce vaşak sandım ancak yuvarlak benekleri vardı. Vaşaktan büyük bir hayvandı, görüntüleri izledikten sonra Anadolu Parsı olduğunu anladım" dedi.


- Tunceli
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:48 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 milyon 750 bin liralık taksi plakası, icradan yarı fiyatına satılacak Tunceli'de "leopar" görüntülendi! Son dakika! Aladağ yangın faciası davasında karar çıktı YÖK'ten yeni atanan rektörlere "mobbing" uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 15:20:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 'Anadolu Parsı' görüntülendi iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]