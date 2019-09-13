Tunceli'de Arap tavşanı görüntülendi

Tunceli'de, koruma altındaki türlerden Arap tavşanı görüntülendi.

Arap tavşanı olarak adlandırılan, 'allactaga williamsi' cinsi olduğu öğrenilen ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) koruma listesinde bulunan yabani hayvanın görüntülerini bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Arap tavşanını görüntüleyen Sinan Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çemçeli köyüne bağlı Örtülü mezrasından aracıyla seyahat ederken yolda kanguru gibi zıplayan bir hayvan gördüğünü söyledi.

Aracını durdurarak zıplayan hayvanı uzaktan izlediğini anlatan Ercan, şöyle konuştu:

"Bir süre ne olduğunu anlamak için izlediğim hayvana biraz daha yaklaştım. Hayvanın kaçmadığını görünce ne ne tür bir hayvan olduğunu araştırmak için cep telefonumla kayıt ettim ve fotoğraflarını çektim. Tunceli'de daha öncede çeşitli mevkilerde pek çok defa yaban keçisi, ayı, kurt, tilki, vaşak gibi pek çok hayvanı görmüştüm. Bu hayvanı ilk defa gördüm ve sonrasında yaptığım araştırmada Arap tavşanı olduğunu öğrendim. Farklı bir tür hayvan görmek beni mutlu etti."

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Burak Akbaba, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında, 2014-2015 yıllarında Tunceli'deki biyolojik çeşitliliğin tespiti için kendi branşında çalışma yürüttüğünü söyledi.

"Tunceli'de daha önce kayıt altına aldığımız bir tür"

Tunceli'nin zengin canlı türleriyle Türkiye için önemli bir yer olduğunu ifade eden Akbaba, "Tunceli biyolojik çeşitlilik açısından Türkiye'nin en önemli illerinden bir tanesi. Özellikle Pülümür ve Munzur Vadileri, büyük memeli dediğimiz yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, boz ayı, kurt, vaşak gibi hayvanlar için çok önemli yaşam alanları." diye konuştu.

Halk arasında Arap tavşanı olarak adlandırılan 'allactaga williamsi'nin, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin kırmızı listesinde yer aldığını aktaran Akbaba, şunları kaydetti:

"Tunceli'de envanter ve izleme çalışması yaptığımızda Arap tavşanı, kayıt altına aldığımız türlerden biriydi. Arap tavşanı yayın bir tür ve steplerde yaşıyor. Geceleri aktif olduğu için gözlemleniyor. Ülkemiz canlı çeşitliği açısından oldukça zengin ve bu, son derece mutluluk verici. Bunların gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için yaşam alanlarının tahrip edilmemesi ve korunması gerekiyor."