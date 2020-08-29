Tunceli'de arazi kavgası: 1'i ağır, 2 yaralı - Son Dakika

Tunceli'de arazi kavgası: 1'i ağır, 2 yaralı

TUNCELİ - Tunceli'nin Hozat İlçesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Ağırbaşak Köyü Çolikerek mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan T.G. ile A.Ç arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.G. yanında bulunan tüfekle A.Ç ile A.H.C'ye ateş ederek yaraladı. 2 yaralı Hozat Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı.Daha sonra durumu ağır olan A.Ç ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

Şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.