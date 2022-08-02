Burada Vali Mehmet Ali Özkan tarafından kadın üreticilere 20 arı kovanı ve arıcılıkta kullanılan malzeme teslim edildi.

Kaynak: AA

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunceli'de kadın üreticilere arı kovanı dağıtıldı - Son Dakika

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