Kızılay Kovancılar İlçe Başkanı Yüksel, Munzur Çayı'nda boğuldu - Son Dakika
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Kızılay Kovancılar İlçe Başkanı Yüksel, Munzur Çayı'nda boğuldu

14.08.2022 15:58

TUNCELİ'de arkadaşlarıyla birlikte Munzur Vadisi Milli Parkı'nda piknik yapan Kızılay'ın Elazığ'ın Kovancılar İlçe Başkanı Hüseyin Yüksel (42), serinlemek için girdiği Munzur Çayı'nda akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

TUNCELİ'de arkadaşlarıyla birlikte Munzur Vadisi Milli Parkı'nda piknik yapan Kızılay'ın Elazığ'ın Kovancılar İlçe Başkanı Hüseyin Yüksel (42), serinlemek için girdiği Munzur Çayı'nda akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Tunceli- Ovacık kara yolunun 20'nci kilometresinde Halbori Gözeleri mevkinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte Elazığ'dan Munzur Vadisi Milli Parkı'na piknik yapmaya gelen Hüseyin Yüksel, serinlemek için Munzur Çayı'na girdi. Yüksel bir süre sonra akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları ve çevredekiler, yardıma koştu, ancak Yüksel'i kurtarmayı başaramadı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, sağlık ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla, Yüksel sudan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Tunceli Devlet Hastanesi'nde yaptığı tüm müdahalelere rağmen Yüksel kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.Olayı gören Murat Çınar, "Su seviyesi düşüktü ama akıntı çoktu ve akıntıya kapıldı. Bir ara ayağa kalktı, su yutmuş olmalı ki, düzelemedi. Akıntı alıp götürdü. Arkadaşları da vardı ama kimse kurtaramadı" dedi.


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Kaynak: DHA

Munzur Çayı, Kovancılar, Kızılay, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay Kovancılar İlçe Başkanı Yüksel, Munzur Çayı'nda boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kızılay Kovancılar İlçe Başkanı Yüksel, Munzur Çayı'nda boğuldu - Son Dakika
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