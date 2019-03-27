Tunceli'de Artık "Terör" Yok "Turizm ve Spor" Var

YUNUS OKUR/HAYDAR TOPRAKÇI - Tunceli'de, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediyenin 3 yılda yaptığı projelerle kentte büyük değişim ve dönüşüm yaşandı.

YUNUS OKUR/HAYDAR TOPRAKÇI - Tunceli'de, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediyenin 3 yılda yaptığı projelerle kentte büyük değişim ve dönüşüm yaşandı.



HDP'li Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul'un 2016 yılında terör soruşturması kapsamında görevinden alınmasının ardından yaklaşık 3 yıl önce görevlendirme yapılan belediye, kentte vatandaşların yıllardır hayal ettiği projeleri hayata geçirdi.



Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, göreve başladıktan sonra "tanımakla başlar her şey" sloganıyla harekete geçerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla kentin turizm potansiyelini değerlendirmek ve halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden teröristlere karşı etkin mücadele etmek için çalışma başlattı.



Tuncay Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin hayata geçirilen projelerle geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü söyledi.



Tunceli'de son yıllardaki terörle mücadeleye işaret eden Sonel, şöyle konuştu:



"Tunceli'nin özlediği ve arzuladığı huzur ortamına kavuşması için güvenlik birimlerimiz terörle mücadeleyi çok dikkatli ve kararlı şekilde yürütüyor. Başarılı operasyonlarla terör örgütü mensuplarının sayısı 2 yılda 600'lerden 70-80'lere düştü ve aldığımız tedbirlerle artık teröristler inlerinden başını çıkaramıyor."



Sonel, Tunceli'nin eşsiz doğal güzelliklerinin Türkiye'ye tanıtılması için çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, terörle mücadeledeki başarının artmasıyla vatandaşların ve yatırımcıların üzerindeki baskının da kalktığını dile getirdi.



"Rafting Dünya Şampiyonası Tunceli'de yapılacak"



Huzur ve güven ortamıyla üretim, yatırım, spor, turizm ve refahın arttığını vurgulayan Sonel, "Tunceli artık huzur şehri, vatandaşlar artık terörü konuşmuyor, turizmi, sporu, eğitimi, şehrin bir adım daha nasıl ileriye gideceğini konuşuyor. Geçen yıl Türkiye Rafting Şampiyonası ve Yamaç Paraşütü Akrobasi Türkiye Şampiyonlarını başarıyla yaptık ama yetmez dedik. Bu şehre Rafting Dünya Şampiyonası yakışır dedik ve 8-13 Haziran tarihlerinde bunu gerçekleştireceğiz. Dünyanın dört bir yanından binin üzerinde sporcu gelecek." diye konuştu.



Tunceli'nin özellikle turizm ve spor alanında geleceğinin çok parlak olduğunu aktaran Sonel, şunları kaydetti:



"İlimizdeki normalleşme sonrası giren çıkan araç sayısı 2017'de 2 milyonun altındayken 2018'de 4 milyonun üzerine çıktı. Tabii bunlar birbiriyle bağlantılı ve ziyaretçi sayımız da bir önceki yıla göre en az 3 kat arttı. Bu yıl için seyahat acentelerimizle görüştük mayıs ile ekim döneminde otellerimiz erken rezervasyonlarla doldu. Huzur beraberinde güzellikleri, sporu, turizmi, getirdi. Tunceli artık turizm ve spor şehri. Bu yolda emin adımlarla yürüyor, gelişiyor ve büyüyor. Bunun artık geri dönüşü yok."



"Projelerle şehrin çehresi değişti"





Yaklaşık 21 ay önce Tunceli'de göreve başladığını anımsatan Sonel, bu süreçte vatandaşların yıllardır hayal ettiği projeleri tek tek hayata geçirdiklerini belirtti.





Projeleri vatandaşların desteklediğini ifade eden Sonel, konuşmasına şöyle devam etti:





"Kısa bir sürede içinde kafeteryalar, yüzme havuzu, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, dinlenme alanları gibi pek çok sosyal donatıyı içinde barındıran ve yaklaşık 300 bin metrekarenin üzerinde parklar yaptık. Şehir girişinden içine kadar yaklaşık 10 kilometrelik lale motifli aydınlatma ve refüj düzenlemesi yapık. Vatandaşların en yoğun kullandığı Sanat Sokağı ve Çay Keyfi Sokağı'nı modern ve sağlıklı görünüme kavuşturduk. Munzur Çayı üzerine rafting parkuru, rafting ve kano eğitim merkezleri ile Anafatma mevkisinde doğa sporları merkezi yaptık. Gondollar, sürat teknesi, jet skiler artık Munzur Çayı'nda turizme hizmet ediyor. Kısacası tamamlanan projelerle şehrin çehresi değişti."



"18 ayda 625 milyon liralık yatırım"





Tunceli'nin yapılan yatırımlardan daha fazlasını hakkettiğini belirten Sonel, 20 ay gibi sürede en az 10 yıllık iş yaptıklarını vurguladı.



Projeleri belediyenin kısıtlı imkanlarını doğru kullanarak hayata geçirdiklerini anlatan Sonel, "Belediyemizin gelir ve giderini göz önünde bulundurduğumuzda bizim bütün projelerimizi hayata geçirmemiz imkansızdı. Biz de kamu kaynaklarını ve bir miktar da İller Bankasından borçlanarak 62'den fazla projemizi hayata geçirdik. Şunu özellikle belirtmek istiyorum, hayata geçirdiğimiz projelerin toplam tutarı 625 milyon liranın üzerindedir." ifadelerini kullandı.



"Artık Tunceli'de turizmi konuşmaya başladık"



Tuncelili vatandaşlardan turizm işletmecisi Celal Altaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte umutların yeni yeni yeşerdiğini söyledi.



Kente gelen insan sayısının arttığını ve şehirde yeni vizyonların oluşmaya başladığını ifade eden Altaş, şöyle konuştu:



"Biz artık Tunceli'de turizm konuşmaya ve nasıl geliştirebiliriz diye konuşmaya başladık. Vali Sonel, insanlarla o kadar güzel bütünleşiyor ki sokakta gezerken hemen hemen herkese ismiyle hitap edecek kadar insanları tanıyor. Küçükle küçük, büyükle büyük oluyor. Akşamları bir bakıyorsunuz evlerde insanlarla birlikte, sokakta, parkta insanlarla beraber ve insanların sorunlarıyla ilgileniyor. İnsanlara bir aile gibi davranıyor ve bu da insanları çok mutlu ediyor."



"Şehrimizin gençleri çocukları artık spora yöneldi"



Rafting ve kano antrenörü Nazım Arslan da Sonel'in hem vali hem de belediye başkan vekili olarak önemli hizmetlere imza attığını anlattı.



Vali Sonel'in girişimiyle Tunceli'nin, çeşitli branşlarda Türkiye'de ilk defa yapılan şampiyonalarına ev sahipliği yaptığını anımsatan Arslan, ayrıca yapılması planlanan şampiyonaların da hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.



Bu yatırım ve organizasyonların Tunceli'ye önemli kazanımlar sağladığını aktaran Arslan, şunları kaydetti:



"Şehrimizin gençleri çocukları artık spora yöneldi, artık umutları var. Çocuklarımızın spordan, hayattan yana umutları var. Bütün bunlardan daha değerli olarak Vali Sonel şehre geldikten sonra, çocuklarla ilgilenmeye başladı. Çocuklarımızla tanıştı, onlara ciddi anlamda gelecek ve moral ekledi, çocuklarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize dokundu ve ilgilendi. Bunlar bu il için çok önemliydi."

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