TUNCELİ'DE AŞI OLANLARIN ADINA FİDAN DİKİLMEYE BAŞLANDI - Son Dakika

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında ikinci doz aşılamada yüzde 72 ile sarı kategoride yer alan Tunceli'de, aşı olan vatandaşların adına hastane bahçesinde fidan dikilmeye başlandı. Tamamlama aşısını olduktan sonra hastane bahçesinde fidan diken Vali Mehmet Ali Özkan aşılamanın elimizdeki tek silah olduğuna dikkat çekerek, "Vatandaşımız hem kendilerini hem de çevresini korusunlar ve ilimizin güzelliğine katkı sunsunlar. Tunceli'mize mavi yakışır" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınına karşı devam eden aşılamalarda yüzde 72 oranla Tunceli, sarı kategoride yer alıyor. Kentin mavi kategoride yerini alması amacıyla aşılama oranlarının yüzde 75'in üzerine çıkarılması hedefleniyor. Valilik koordinesinde, İl Sağlık Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle vatandaşları aşıya teşvik etmek ve bu yıl ülke genelindeki orman yangınlarında kül olan ağaçların yerine yenisini dikerek farkındalık yaratmak amacıyla 'Her aşı bir fidan' kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında, sağlık kuruluşlarında aşısını olan vatandaşların adına kurumun bahçesinde, adının yazdığı fidanlar dikilecek.

'HEM SAĞLIKLARINI HEM DE DOĞAYI KORUSUNLAR'

Tamamlama aşısını olduktan sonra Tunceli Devlet Hastanesi bahçesinde fidan dikimi yapan Vali Mehmet Ali Özkan, vatandaşların aşı olarak sağlığını fidan diktirerek doğayı koruyacağını belirterek, "Aşımızı olduk ve fidanımızı diktik. Bir ve ikinci doz aşılaması tamamında oran olarak yüzde 72'lerdeyiz. Maviye dönmeye söz yerindeyse daha sağlıklı bir ortama kavuşmaya yüzde 3'lük bir oran kaldı. Aşılama ekiplerimiz köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak dolaşarak ve hatta yaylalarda aşılama çalışmaları yapıyorlar. Bu vesileyle vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Hem kendi sağlığımız hem toplum sağlığımız hem de virüsün yaşama ortamının kalmaması için aşılama elimizdeki tek silah. Hem kendilerini hem de çevresini korusunlar ve ilimizin güzelliğine katkı sunsunlar. Tunceli'mize mavi yakışırö dedi.

İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir de aşı olan her vatandaş için hastane bahçesinde belirledikleri bölgelerde fidan dikimi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Aşılama çalışmalarının çok iyi bir düzeyde olduğu ilimizde aşılamaya bir nebze de olsa katkı sunmak için böyle bir kampanya düzenledik. Valimizin katılımıyla ilk fidanımızı diktik. Bu sene birçok yerde orman yangınıyla karşı karşıya kaldık. Biz de bu kampanyayla hem aşılama çalışmalarına destek olmak hem de yanan ormanlarımızın yerine yenilerini dikmek için çalışma başlattık. Desteklerinden dolayı Orman İşletme Müdürlüğü'müze ve Vali Mehmet Ali Özkan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.