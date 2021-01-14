Tunceli'de aşılama başladı, ilk aşıyı enfeksiyon hastalıkları uzmanı oldu - Son Dakika

Tunceli'de aşılama başladı, ilk aşıyı enfeksiyon hastalıkları uzmanı oldu

14.01.2021 12:02

Tunceli'de aşılama başladı, ilk aşıyı enfeksiyon hastalıkları uzmanı oldu Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de Devlet Hastanesi'nde başlayan korona virüs (Covid-19) aşılama çalışmaları kapsamında ilk aşıyı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meral Gülbenat Şimşek oldu.

Tunceli'de aşılama başladı, ilk aşıyı enfeksiyon hastalıkları uzmanı oldu

TUNCELİ - Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de Devlet Hastanesi'nde başlayan korona virüs (Covid-19) aşılama çalışmaları kapsamında ilk aşıyı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meral Gülbenat Şimşek oldu. Aşılama çalışmalarını yerinde takip eden İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, sağlık çalışanlarını aşılama çalışmalarını 2 gün içinde tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Çin'den getirilen Sinovac aşısı Tunceli'de de sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Tunceli Devlet Hastanesi'nden oluşturulan aşı polikliniğindeki ilk aşıyı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meral Günbenat Şimşek oldu. Ardından diğer sağlık çalışanlarına da teker teker aşı yapılmaya başlandı.

Aşıyı olduktan sonra açıklama yapan Dr. Meral Gülbenat Şimşek, "İlde ilk aşıyı ben oldum. Biraz halkımızı, sağlık çalışanlarımızı teşvik amaçlı. Bu aşı ölü bir aşı. Hiçbir şekilde kimseye zarar vermiyor. Tam tersine bu hastalığı yenmek, ortadan kaldırmak, zinciri kırmak için bütün insanların tek tek aşılanıp bu zinciri kırması lazım. Bu aşıyı sadece kendim için olmadım. Halk sağlığı için oldum. Hem kendimi koruyacağım hem aileme, sevdiklerime bu mikrobu taşımayacağım. Böylece bu mikrobu, pandemiyi yeneceğiz diye düşünüyorum. Bütün halkı, hastalarımı aşı olmaya çağırıyorum" dedi.

Kentteki tüm sağlık çalışanları 2 gün içinde aşı olacak

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Tunceli'de de aşılama çalışmalarına başladıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, "Bütün sağlık çalışanlarımızı bir ya da iki gün içinde aşılamayı planlıyoruz. Aşı odalarımız hazır. Tüm ilçelerimizde, aile sağlık merkezlerimizdeki personelimiz hatta serbest eczacılar ya da kamu kurum ve kuruluşlarındaki sağlıkçıların da aşılamalarını tamamlayacağız. Sonrasında da bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ileri yaş grubunu aşılamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Tüm vatandaşları aşılama konusunda daha duyarlı olmaya çağıran Dr. Özdemir, "Çünkü bu toplu bir seferberlik. Hep beraber toplu aşılamayı bitirirsek, buna inanırsak bu Covid-19 belasından kurtulacağız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Aşı odaları konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığının da altını çizen Dr. Özdemir, "Şu anda Tunceli Devlet Hastanesi'nde 6 aşı odamız mevcut. Bunu 10'a kadar çıkarabileceğiz normal vatandaşlarımızın aşılaması başladığında. Bazı ilçelerimizde bir bazısında ikişer aşı odamız var. Ayrıca aile sağlığı merkezlerimizin tamamında aşı odalarımız mevcut" dedi.

Tunceli'de aşılama başladı, ilk aşıyı enfeksiyon hastalıkları uzmanı oldu
Tunceli'de aşılama başladı, ilk aşıyı enfeksiyon hastalıkları uzmanı oldu
Tunceli'de aşılama başladı, ilk aşıyı enfeksiyon hastalıkları uzmanı oldu
Tunceli'de aşılama başladı, ilk aşıyı enfeksiyon hastalıkları uzmanı oldu

Tunceli Devlet Hastanesi, Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Tunceli, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Tunceli'de aşılama başladı, ilk aşıyı enfeksiyon hastalıkları uzmanı oldu - Son Dakika


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