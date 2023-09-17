Tunceli'de Aşırı Hız Yapan Sürücü Kurtuldu - Son Dakika

Tunceli'de Aşırı Hız Yapan Sürücü Kurtuldu

Tunceli\'de Aşırı Hız Yapan Sürücü Kurtuldu
Son Güncelleme: 17.09.2023 21:06

Tunceli'de aşırı hız yapan sürücü, aracı ile Uzunçayır Baraj Gölü'ne düşmekten takıldığı ağaç sayesinde kurtuldu. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, merkez Mameki Köprüsü civarında meydana geldi. Elazığ'dan gelen otomobil, aşırı hız nedeniyle köprü girişindeki bariyerlere çarptıktan sonra şarampole uçtu. Araç Uzunçayır Baraj Gölü'ne düşmekten takıldığı ağaç sayesinde kurtulurken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tunceli'de aşırı hız yapan sürücü, aracı ile Uzunçayır Baraj Gölü'ne düşmekten takıldığı ağaç sayesinde kurtuldu. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Mameki Köprüsü civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ'dan gelen ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, aşırı hız nedeniyle köprü girişindeki bariyerlere çarptıktan sonra şarampole uçtu. Araç Uzunçayır Baraj Gölü'ne düşmekten takıldığı ağaç sayesinde kurtulurken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ'a sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Tunceli'de Aşırı Hız Yapan Sürücü Kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de Aşırı Hız Yapan Sürücü Kurtuldu - Son Dakika
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