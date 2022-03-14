Tunceli'de askeri helikopter yaralanan kepçe operatörü için havalandı - Son Dakika
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Tunceli'de askeri helikopter yaralanan kepçe operatörü için havalandı

14.03.2022 14:30
Tunceli'de askeri helikopter yaralanan kepçe operatörü için havalandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kamyonetle kar püskürtme makinesi arasında sıkışarak yaralanan kepçe operatörü, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kamyonetle kar püskürtme makinesi arasında sıkışarak yaralanan kepçe operatörü, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Havuzlu köyü mevkisinde karla mücadele çalışması yürüten kepçe operatörü Cemal Kocamış, yolda kalan kamyonet sürücüsüne yardım etmek için iş makinesinden indi.

Kocamış, daha sonra ilerlemesi için yardım ettiği kamyonetle bu aracın halatla bağlandığı kar püskürtme makinesi arasında yürümeye başladı.

Bu sırada kar püskürtme aracı ile aniden ilerleyen kamyonet arasında sıkışan Kocamış yaralandı.

Kocamış'ın yaralandığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Bunun üzerine Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığından havalanan askeri helikopter, Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığına indi.

Sağlık ve jandarma personelinin desteğiyle helikoptere bindirilen Kocamış, Elazığ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tunceli'de askeri helikopter yaralanan kepçe operatörü için havalandı

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Jandarma, Tunceli, Ovacık, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'de askeri helikopter yaralanan kepçe operatörü için havalandı - Son Dakika


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