Son Dakika Haberleri: Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi 13 yaralı - yeniden
Son Dakika Güncel Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi 13 yaralı - yeniden - Son Dakika

Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi 13 yaralı - yeniden

6 saat önce

Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi 13 yaralı (2) - YenidenTunceli'de, operasyondan dönen askerlerin taşındığı, askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 13 asker yaralandı.

Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi 13 yaralı (2) - Yeniden

Tunceli'de, operasyondan dönen askerlerin taşındığı, askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 13 asker yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Pülümür Vadisi'nde meydana geldi. Pülümür ilçesi kırsalındaki terör operasyonundan dönen askerlerin taşındığı zırhlı araç, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 13 asker yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı askerleri olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralı 13 askerden 1'i, helikopterle Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

VALİ SONEL'DEN YARALI ASKERLERE ZİYARET

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne gelerek, yaralı askerleri ziyaret etti. Askerlere 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Vali Sonel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi 13 yaralı - yeniden

Pülümür, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi
Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 01:45:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi 13 yaralı - yeniden
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]