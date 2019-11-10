Tunceli'de Atatürk düzenlenen törenle anıldı

Tunceli'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yılında düzenlenen törenlerle anıldı.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılı nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de tören düzenlendi. Valilik önünde düzenlenen törene Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Belediye Başkan Vekili Ümit Kaya, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, kurum amirleri, askeri personel ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakika saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda programa devam edildi. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.



Öğrencilerin şiirler okuduğu programda Atatürk'ü anlatan slayt gösterisinin yanı sıra sevdiği türkülerden oluşan müzik dinletisi de gerçekleştirildi. Program, 10 Kasım nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Sonel ve diğer protokol üyelerinin ödüllerini vermesiyle sona erdi. - TUNCELİ