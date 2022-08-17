Kontrolden çıkan otomobil köprünün demir korkuluğuna saplandı

Kaza, gece saatlerinde Tunceli- Elazığ kara yolu Mameki Köprüsü üzerinde meydana geldi. Atatürk Mahallesi istikametinden kent merkezi istikametine seyreden A.D. yönetimindeki 23 HU 047 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak önce takla attı daha sonra da çift şeritli köprünün orta demir korkuluklarına saplandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Tunceli, su, Güncel, Son Dakika

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