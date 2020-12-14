Tunceli'de ava giden 2 şahsa sokağa çıkma cezası - Son Dakika

Tunceli'de kaçak avlanma ile ilgili yapılan çalışmada 2 şahıs yakalanıp yasal işlem yapıldı, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için ise 3 bin 150'şer TL cezai işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün jandarmanın desteğiyle Çemişgezek ilçesinde kaçak avlanma ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı av koruma ve kontrol çalışmalarında 4915 sayılı kara avcılığı kanuna aykırı olarak avcılık yapan 2 şahıs yakalandı. Takozsuz kullanılan 1 adet yivsiz yarı otomatik av tüfegine el konulurken, şahıslara yasal işlem yapıldı.

Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması ihlal ederek avlanmaya çıkan 2 şahsa 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulandı. - TUNCELİ