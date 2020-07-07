Tunceli'de, avukatlardan 'çoklu baro' protestosu - Son Dakika

Tunceli'de, avukatlardan 'çoklu baro' protestosu
TUNCELİ'de bir araya gelen avukatlar, düzenlendikleri oturma eyleminde çoklu baro yasa tasarısını protesto etti.
TUNCELİ'de bir araya gelen avukatlar, düzenlendikleri oturma eyleminde çoklu baro yasa tasarısını protesto etti. Tunceli Barosu öncülüğünde kent merkezindeki Sanat Sokağı'nda bir araya gelen çok sayıda avukat, çoklu baro yasa tasarısını düzenledikleri oturma eylemiyle protesto etti. Oturma eyleminde konuşan Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin, yasa tasarısının geri çekilmesini talep etti. Çetin, "Barolar, yargının 3 eşit kurucu unsurundan biri olan savunma makamındaki avukatların örgütlendiği, Anayasa'nın 135'inci maddesinde düzenlenen kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. Bir kez daha baroların düşüncesi alınmadan getirilen bu yasa teklifine karşı olduğumuzu, getirilen düzenlemenin yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını zedelediğini, yasanın geri çekilmesi halinde meslektaşlarımızın ekonomik sorunları başta olmak üzere her türlü konuyu görüşmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade etmekteyiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 22:59 Kaynak: DHA
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