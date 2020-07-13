Tunceli'de Ayasofya için lokma dağıtıldı - Son Dakika

Tunceli'de Ayasofya için lokma dağıtıldı

TUNCELİ (İHA) – Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle Tunceli'de lokma dağıtılıp, dualar edildi.

TUNCELİ (İHA) – Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle Tunceli'de lokma dağıtılıp, dualar edildi.

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Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla AK Parti Tunceli İl Başkanlığı, Atatürk Mahallesi'nde düzenlediği etkinlikte, vatandaşlara lokma dağıtımı gerçekleştirdi. Etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, MHP İl Başkanı Melike Gökalp, parti üyeleri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı.


Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren AK Parti Tunceli İl Başkan Yardımcısı Atilla Ayhan, "Yıllarca Ayasofya Camii olsun diye hep birlikte adım attık. Bugün kutlu adımlarımız ile Ayasofya'nın zinciri kırıldı. Kutlu davamızın lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ümmeti Muhammed Ayasofya'da şükür namazını kılacak. Eski Türkiye'nin bizlere hasret çektirdiği Ayasofya Camii rabbimize şükürler olsun ki bugün ezanı Muhammed ile buluştu. Ayasofya'yı İslam çiçeği yapan Fatih Sultan Mehmet Hanın bizlere armağanı olan Ayasofya, bugün yeniden ezanı Muhammed ile tüm insanlığa bir kez daha bu onuru ve gururu yaşatacak" dedi.


Ayhan, "Ayasofya İslam'ın kalesidir. Çağ açıp çağ kapatan Ayasofya, bugün yeniden bir çağı kapatıp bir çağı açmıştır. Bu çağ Müslümanların çağı olmalıdır. O yüzden ki biz Müslümanlar zalimlere karşı her yerde direnmeliyiz. Yeni Ömer olmak için çabamızda bir olmalıdır" diye konuştu.


Etkinlik, edilen dualarla son buldu. - TUNCELİ

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Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:02 Kaynak: İHA

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