Tunceli'de Ayasofya için lokma dağıtıldı - Son Dakika

Tunceli'de Ayasofya için lokma dağıtıldı

Tunceli'de Ayasofya için lokma dağıtıldıTUNCELİ'de AK Parti il teşkilatınca, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması dolayısıyla lokma dağıtımı yapıldı.

Tunceli'de Ayasofya için lokma dağıtıldı

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TUNCELİ'de AK Parti il teşkilatınca, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması dolayısıyla lokma dağıtımı yapıldı.

Tunceli'de, Danıştay 10'uncu dairesi tarafından Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal edilmesi ve tekrar ibadete açılması nedeniyle AK Parti il teşkilatınca lokma dağıtıldı. Aralarında AK Parti İl Başkanı Fatih Tek ve MHP İl Başkanı Melike Gökalp ile üyelerinin de bulunduğu grup Atatürk Mahallesi çarşısında bir araya gelerek, edilen dua sonrası vatandaşlara lokma dağıttı. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Atilla Ayhan, Ayasofya'nın cami olması için yıllardır mücadele ettiklerini belirterek, Bugün kutlu adımlarımız ile Ayasofya'nın zinciri kırıldı. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ümmeti Muhammed Ayasofya'da şükür namazını kılacak. Eski Türkiye'nin bizlere hasret çektirdiği Ayasofya Camisi Rabbimize şükürler olsun ki bugün ezanı Muhammed ile buluştu. Ayasofya'yı İslam çiçeği yapan Fatih Sultan Mehmet Han'ın bizlere armağanı olan Ayasofya, bugün yeniden ezanı Muhammed ile tüm insanlığa bir kez daha bu onuru, gururu yaşatacak. Ayasofya İslam'ın kalesidir. Çağ açıp, çağ kapatan Ayasofya bugün yeniden bir çağı kapatıp bir çağı açmıştır. Bu çağ, Müslümanların çağı olmalıdır. O yüzden ki biz Müslümanlar zalimlere karşı her yerde direnmeliyiz. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u, Ayasofya'yı İslam ile buluşturdu. Bugün ise genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeniden Ayasofya'yı ezanı Muhammed ile buluşturdu. Müslümanlar olarak bulunduğumuz alanlardan Ayasofya'nın bahçesine bir avuç toprak, bir de bir gül fidesi yollamalıyız. Buradan mesaj vermeliyiz. Ümmetin birlik ve beraberliği ile fitneciler değil gül kokulu Muhammed'in, peygamber efendimizin emaneti olan güllerin, yeni Ömer'lerin yeşerdiğini cümle cihana anlatmalıyız dedi.

Ayasofya, AK Parti, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de Ayasofya için lokma dağıtıldı - Son Dakika

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20:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
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