Tunceli'de ayçiçeği hasadı üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Tunceli'de ayçiçeği hasadı üreticinin yüzünü güldürdü

09.10.2020 09:51
Tunceli'de ayçiçeği hasadı üreticinin yüzünü güldürdü, System.String[]

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde Cihan Açıkgöz, hazineye ait kiraladığı bin 500 dekar araziye ektiği ayçiçeğinin hasadına başladı.

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde Cihan Açıkgöz, hazineye ait kiraladığı bin 500 dekar araziye ektiği ayçiçeğinin hasadına başladı. Tarlada 50 kişinin çalıştığını söyleyen Açıkgöz, "Ürettiğimiz ürünler hem verim hem de kalite olarak yüzümüzü güldürdü" dedi.

Ekonomik değerinin yüksek olmasından dolayı dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de tarımsal üretimde önemli yer tutan ayçiçeğinde hasat mesaisi başladı. Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde hazineye ait kiraladığı bin 500 dekarlık arazide ayçiçeğinin hasadına başlayan üretici Cihan Açıkgöz, verimden memnun olduklarını söyledi. Elde ettiği ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına göndermek için tarlada 50 işçiyle hummalı bir çalışmada olduklarını anlatan Açıkgöz, güneşin sıcaklığıyla kurutulmaya bırakılan ayçiçeğini son kez eleklerden geçirerek, satışa hazır hale getirildiklerini ifade etti.

'ÇEKİRDEĞİN HEM RENGİ HEM DE DOLULUK ORANI ÇOK İYİ'Üretim ve istihdamla il ve ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu söyleyen Açıkgöz, "Aynı zamanda Akpazar beldesinde un işletmeciliği yapan bir sanayiciyim. Daha çok arpa ekip biçiyorduk, bu yıl da ayçiçeği ve kabak çekirdeği üretimine karar verdik. Yaklaşık bin 500 dekarlık bir alana ekim yaptık. Şu an üretimin son halkası olan hasattayız. Ürettiğimiz ürünler hem verim hem de kalite olarak yüzümüzü güldürdü. 3 aylık süre içerisinde yaklaşık 50 kişiyi istihdam ettik. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Ürettiğimiz ürün çok kaliteli hem bölgedeki toprağın yapısı hem de su çok kaliteli. Çekirdeğin hem rengi hem de doluluk oranı çok iyi" dedi.Tarlada ailesiyle birlikte çalışan Serdal Mavidemir "Yaklaşık bir aydır biz buradayız, evimize ekmek parası götürebilmek için ailecek geldik. Bize işverenlere çok teşekkür ediyorum. Bu bölgeye daha önce de gelmiştim fakat ilk defa bu kadar geniş tarım arazisinde ayçiçeği ekildiğini görüyorum" diye konuştu.

- Tunceli
Tunceli'de ayçiçeği hasadı üreticinin yüzünü güldürdü
Tunceli'de ayçiçeği hasadı üreticinin yüzünü güldürdü
Tunceli'de ayçiçeği hasadı üreticinin yüzünü güldürdü
Tunceli'de ayçiçeği hasadı üreticinin yüzünü güldürdü
Tunceli'de ayçiçeği hasadı üreticinin yüzünü güldürdü
Tunceli'de ayçiçeği hasadı üreticinin yüzünü güldürdü
Tunceli'de ayçiçeği hasadı üreticinin yüzünü güldürdü
Tunceli'de ayçiçeği hasadı üreticinin yüzünü güldürdü
Tunceli'de ayçiçeği hasadı üreticinin yüzünü güldürdü
Tunceli'de ayçiçeği hasadı üreticinin yüzünü güldürdü
Tunceli'de ayçiçeği hasadı üreticinin yüzünü güldürdü
Tunceli'de ayçiçeği hasadı üreticinin yüzünü güldürdü
Tunceli'de ayçiçeği hasadı üreticinin yüzünü güldürdü
Tunceli'de ayçiçeği hasadı üreticinin yüzünü güldürdü
Tunceli'de ayçiçeği hasadı üreticinin yüzünü güldürdü

Cihan Açıkgöz, Türkiye, Mazgirt, Tunceli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de ayçiçeği hasadı üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

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