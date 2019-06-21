Son Dakika Haberleri: Tunceli'de ayı saldırısına uğrayan dağcı yaralandı
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Tunceli'de ayı saldırısına uğrayan dağcı yaralandı

14 dakika önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ayının saldırması sonucu kayalıklardan düşen dağcı yaralandı.

Tunceli'de ayı saldırısına uğrayan dağcı yaralandı, System.String[]
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ayının saldırması sonucu kayalıklardan düşen dağcı yaralandı.
Orta Doğu Arama-Kurtarma, Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (ORDOS) üyesi 4 dağcı, Tunceli'ye gelerek Ovacık ilçesinde kamp kurdu. Sabah saatlerinde Mercan Dağlarına tırmanan 4 kişilik grup, tırmanışı tamamlayarak inişe geçti. Kayalık bölgeden geçmek isteyen grubun lideri Serhan Poçan'a bir ayı saldırdı. Kayalıklardan düşerek bacağı kırılan Poçan'a ilk müdahaleyi yapan arkadaşları, 156 Jandarma İmdat Hattı'nı arayarak yardım istedi.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığından kalkan askeri helikopter, Poçan'ı düştüğü yerden alarak Tunceli Devlet Hastanesi getirdi. Tedavi altına alınan Poçan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Poçan ile tırmanış yapan Ömür Birler, gazetecilere yaptığı açıklamada, inişe geçtikleri sırada bir inden ayı çıktığını belirterek "Öndeki arkadaşımıza saldırdı. Ayı arkadaşımızı aşağıya ittikten sonra koşarak bölgeden uzaklaştı. Düşmenin etkisiyle arkadaşımızın bacağında parçalı kırık oluştu." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:42 Kaynak: AA
Orta Doğu, Ovacık, Tunceli, Kültür Sanat
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