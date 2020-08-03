Tunceli'de ayı saldırısında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde ayı saldırısı sonucu yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Pülümür ilçesi Süleymanuşağı köyünde hayvancılıkla uğraşan Bülent Onat (45) akşam saatlerinde hayvanlarını otlattığı sırada karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Onat'ı fark eden köylüler sağlık ekiplerine haber verdi. Onat, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi devam eden Onat'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi.