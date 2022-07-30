Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Suda mahsur kalan vatandaşlarımızın imdadına jandarma ekiplerimiz yetişti. Pertek ilçemizde baraj gölü üzerinde teknelerinin karaya oturması sebebiyle mahsur kalan vatandaşlarımız, Pertek Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerimiz tarafından kurtarıldı" denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Jandarma, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Barajda mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.