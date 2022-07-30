Barajda mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı - Son Dakika
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Barajda mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı

30.07.2022 20:13
Barajda mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı

Tunceli'de baraj gölünde teknenin karaya oturması sonucu mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı.

Tunceli'de baraj gölünde teknenin karaya oturması sonucu mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Suda mahsur kalan vatandaşlarımızın imdadına jandarma ekiplerimiz yetişti. Pertek ilçemizde baraj gölü üzerinde teknelerinin karaya oturması sebebiyle mahsur kalan vatandaşlarımız, Pertek Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerimiz tarafından kurtarıldı" denildi. - TUNCELİ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Barajda mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı - Son Dakika

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