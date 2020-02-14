Tunceli'de baraj gölünün yüzeyi buz tuttu - Son Dakika

TUNCELİ kent merkezindeki Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyi, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düşmesiyle buz tuttu.

Tunceli'de dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece ölçüldü. Soğuk havayla birlikte Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Kıyıda demirli olan balıkçı tekneleri de buz arasında kaldı. Balıkçılar teknelerini, kısmen eriyen buzu kırarak çıkarabildi. Bölgeye gelen doğa fotoğrafçıları ise bol bol fotoğraf çekti.

- Tunceli