Tunceli Valiliğinden barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine destek - Son Dakika
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Tunceli Valiliğinden barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine destek

03.10.2022 15:42
Tunceli Valiliğinden barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine destek

Tunceli'de barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerinin geçici olarak kamu misafirhanelerinde konaklayabileceği bildirildi.

Tunceli'de barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerinin geçici olarak kamu misafirhanelerinde konaklayabileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla çevre illerden kentteki Munzur Üniversitesine öğrencilerin geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdu çıkmayan ya da yedekte olan, ev bulamayan öğrencilerimizin konaklama sorunları çözülünceye kadar Valiliğimizce kamu misafirhanelerinde konaklamaları sağlanacaktır. Bu durumdaki öğrencilerimizin Valiliğimiz Özel Kalem veya Açık Kapı Müdürlükleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze başvurmaları yeterli olacaktır. Gençlerimizin her daim yanındayız." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli Valiliğinden barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine destek - Son Dakika

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