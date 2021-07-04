Tunceli'de motosikletin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Fatih Yılmaz'ın kullandığı 23 FY 002 plakalı motosiklet, Tunceli- Elazığ kara yolu Aktuluk köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Yılmaz ve yanındaki Müge Satak, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika