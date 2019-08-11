Son Dakika Haberleri: Tunceli'de bayramlaşma programı
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Tunceli'de bayramlaşma programı

1 saat önce

Tunceli'de bayramlaşma programı düzenlendi.

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Tunceli'de bayramlaşma programı düzenlendi.

Kurban Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen programa Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Sonel, katılımcılarla tek tek tokalaşarak, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kentteki program kapsamında Vali Sonel ve beraberindekiler, huzurevi, devlet hastanesi, rehabilitasyon merkezi, jandarma komutanlığı, tugay komutanlığı ile emniyet personelini de ziyaret ederek bayramlarını kutladı. - TUNCELİ
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:48 Kaynak: İHA
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