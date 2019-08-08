Son Dakika Haberleri: Tunceli'de bazı köylerin boşaltılıp evlerin yıkılacağı iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Tunceli'de bazı köylerin boşaltılıp evlerin yıkılacağı iddiası

1 saat önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, afet bölgesi ilan edilen bazı köylerin boşaltılacağı yönündeki haber ve sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Tunceli'de bazı köylerin boşaltılıp evlerin yıkılacağı iddiası, System.String[]
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, afet bölgesi ilan edilen bazı köylerin boşaltılacağı yönündeki haber ve sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Ovacık Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda sosyal medya ve bazı gazetelerde kaymakamlıkça, köylerin afet bölgesi ilan edilerek vatandaşlara bazı yapıların yıkımı için tebligatı gönderildiğine dair haberler yer aldığı belirtilerek, "İlçemizde hiçbir köy için köy boşaltma kararı bulunmamaktadır ve yapılan haberler asılsızdır." ifadesine yer verildi.
İlçeye bağlı 14 köyün çeşitli tarihlerde Bakanlar Kurulu kararı gereğince bazılarının heyelan, bir bölümünün de kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle çığa maruz kalan bölgeler olduğu için 7269 sayılı Kanun'a göre "Afete Maruz Bölgeler" olarak illan edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Söz konusu afete maruz köylerden Mollaailler, Yarımkaya, Yeşilyazı, Çöyürlük, Gözeler, Havuzlu köylerindeki hak sahiplerine konut yapılarak teslim edildiği için can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla eski ve metruk durumdaki konutların yıkılması hususu vatandaşlarımıza bildirilmiştir."
Tunceli, Ovacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'deki 4.2 ve 6 büyüklüğündeki iki depremin ardından olay yerinden ilk görüntüler
Denizli'deki depremlerin ardından meydana gelen heyelan kamerada Trabzonspor'un yeni forması sosyal medyayı salladı Trabzonspor'un yeni forması sosyal medyayı salladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 17:36:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de bazı köylerin boşaltılıp evlerin yıkılacağı iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]