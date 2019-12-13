Tunceli'de belediye ile minibüsçüler arasında '25 kuruş' krizi - Son Dakika

Tunceli'de belediye ile minibüsçüler arasında '25 kuruş' krizi

Tunceli Belediye Meclisi, şehir içi yolcu taşınan minibüslerde sivil yolcu ücretinin 50 kuruş zamla 2 lira 50 kuruş olmasına karar verirken, 1 lira 50 kuruş olan öğrenci ücretine ise zam yapmadı. Minibüs sürücüleri, öğrenciler için de 25 kuruş zam isteyip olumsuz yanıt aldığı belediyeyi protesto etmek amacıyla 72 saat kontak kapatma kararı aldı.

Tunceli'de, merkezden Munzur Üniversitesi'nin bulunduğu Aktuluk ile Atatürk mahallelerine yolcu taşıyan minibüs sürücüleri, sivil için 50 kuruş, öğrenciler için ise 25 kuruş zam yapılması talebinde bulundu. Belediye Başkanı Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında toplanan belediye meclisi, şoförlerin talebini değerlendirip, sivil yolcu başına alınan 2 liralık ücrete 50 kuruş zam yaptı. Belediye Meclisi, 1 lira 50 kuruştan taşınan öğrenciler için alınan ücrette ise değişiklik yapmadı. Minibüs sürücüleri, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile görüşüp öğrenciler için de 25 kuruş zam yapılmasını istedi. Ancak, minibüsçülerin bu talebi ret edildi. Bunun üzerine minibüs sürücüleri, belediyeyi protesto edip, 72 saat boyunca kontak kapatma kararı aldı. Dünden bu yana çalışmayan özel minibüs sürücülerinin aldığı karara karşı belediye, bünyesindeki otobüs seferlerini artırdı.

BELEDİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTILAR

Belediye ile minibüsçüler arasında başlayan 25 kuruşluk kriz sürürken, şoförler belediye önünde basın açıklaması yaptı. Minibüs şoförleri adına basın açıklaması metnini okuyan Mustafa Tayam, öğrenciler için de 25 kuruş zam istediklerini söyledi. Tayam, şunları söyledi

Biz daha önce iki ayrı hat olarak çalışıyorduk ve aramızda rekabet olduğu için hem normal vatandaş hem de öğrenci fiyatlarını o günün şartlarında aşağı çekmiştik. 2 yıl önce iki ayrı minibüs hattı birleştik ve tek hat olarak çalışıyoruz. Ancak bugün mazot fiyatları, enflasyon rakamları ortada. Çok makul bir talebimiz oldu belediyeden. Daha önce 2014 yılında zam yetkisi Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na aitti ve bize çok yüksek fiyat verilmişti. Biz o zaman yüksek fiyattan yolcu taşımadık. Şimdi minibüs fiyatlarını artık belediyeler belirliyor. Biz belediyeden öğrenci fiyatlarına 25 kuruş, yetişkin vatandaş için ise 50 kuruş zam istedik. Zaten taşıdığımız yolcuların büyük bölümü öğrenci. Üniversiteye gidip, geliyoruz. Normal yolcu çok az. Yani normal yolcuya yapılan 50 kuruş zam hiçbir anlam taşımıyor, gülünç bir durum. Biz burada toplanıp protesto yapmaktan rahatsızız. İstediğimiz 25 kuruş zam. Grevi yarın bitireceğiz ama zam talebimiz devam ediyor. Şu an çalışmıyoruz, bir sürü zararımız var.

BELEDİYE BAŞKANI ASLA ÖĞRENCİ ZAMMI DÜŞÜNMÜYORUZ

Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu ise hat minibüsü şoförlerinin grev yapması ve belediyeyi protesto etmelerinin doğal demokratik hakları olduğunu kaydetti. Maçoğlu, öğrenciler için asla zam yapmayacaklarını ifade ederek, Öğrencilerin taşıma ücretlerine zam yapılmasına karşıyız. Normal yolcuya 50 kuruş zam yaptık. Asla öğrenci zammı düşünmüyoruz. Gerekirse öğrencileri taşımak için ek otobüs seferleri koyarız. Zaten merkezde minibüs hatlarının olmadığı 3 mahalleye vatandaşı ücretsiz taşıyoruz. Bu uygulamamız devam edecek diye konuştu.