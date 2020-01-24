Tunceli'de besiciler çetin kış koşullarıyla mücadele ediyor - Son Dakika
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Tunceli'de besiciler çetin kış koşullarıyla mücadele ediyor

6 saat önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, stoklarındaki yemlerin azalmasından dolayı keçi sürülerini, karlı patikalardan köylerine yakın mesafedeki meşe ormanlarına götürerek doyurmaya çalışıyor.

Tunceli'de besiciler çetin kış koşullarıyla mücadele ediyor, System.String[]

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, stoklarındaki yemlerin azalmasından dolayı keçi sürülerini, karlı patikalardan köylerine yakın mesafedeki meşe ormanlarına götürerek doyurmaya çalışıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği ilçede, otlak alanların tamamen karla kaplı olması küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besicileri olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yaklaşık bir metreyi bulduğu ilçede, besiciler temel geçim kaynağı olan hayvanlarına daha iyi bakabilmek için zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor.

Hayvanları için yaz aylarında depoladıkları ot, yonca ve samanların azalması nedeniyle besiciler, keçilerini beslemek için köylerine yakın mesafedeki meşe ormanlarına karlar içinde zorlu bir yolculuk yapıyor.


Karlı yollarda giydikleri "hedik" adı verilen kar ayakkabısı ile patika yollar açan besiciler, daha sonra keçi sürülerini ağıllardan dışarı salarak bu yoldan ormanlık alana ulaştırıyor. Beyaz örtüyle kaplı meşe ormanlarında bir süre ağaç dalları ve kabuklarıyla beslenen keçiler, karınları doyduktan sonra sahiplerince aynı yoldan ağıla getiriliyor.

Keçilerin karlı patikalarda sahiplerinin peşinden ormana gidiş ve dönüş yolculuğu renkli görüntüler oluşturuyor.


Besici Müslüm Varlıel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık'ta kış şartlarının hayatı zorlaştırdığını söyledi.


Keçilerinin en önemli geçim kaynağı olduğunu belirten Varlıel, "Çocukluğumdan beri hayvancılıkla uğraşıyorum. Bizim hayatımız yıllardır hayvanlarla ilgilenmekle geçti. Hayvanlarımız sayesinde süt ve süt ürünlerini kolayca tüketebiliyoruz." dedi.

Varlıel, hayvanlarına daha iyi bakabilmek için zorlu bir mesai harcadığını ifade ederek, "İlçemizde kış mevsimi çok çetin geçiyor ve bu yüzden de yaz aylarında samanlıklarda depoladığımız ot, yonca, ve samanlar azalmaya başladı. Bizlerde keçilerimizi karlar üzerinde ormana götürerek karınlarının doymasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Tunceli, Ovacık, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:54 Kaynak: AA
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