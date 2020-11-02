Tunceli'de beşinci ve dokuzuncu sınıf öğrencileri ders başı yaptı - Son Dakika

Tunceli'de ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle yaptığı planlamalar doğrultusundaki üçüncü aşama kapsamında, Tunceli'de de ortaokul 5'inci ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri ders başı yaptı.

Uzun bir aradan sonra okullarına gelen öğrencilerin, oldukça heyecanlı ve mutlu olduğu gözlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci de yüz yüze eğitim başlayan öğrencilerin sevinçlerine ortak olduklarını söyledi.

Öğrencilerin okul yönetimince belirlenen dersleri yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan dersleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlayacağını belirten Ekmekci, şunları kaydetti:

"Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek. Kentte, 5'inci sınıflarda 659, 9'uncu sınıflarda ise 816 olmak üzere toplam bin 475 öğrencimiz yüz yüze eğitime başladı." dedi.