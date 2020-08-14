Tunceli'de bilardo salonları açılıyor - Son Dakika

TUNCELİ Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararla bilardo salonlarının haftada bir kez denetlenmesi ve gerekli şartlara uyulması şartıyla faaliyetlerine başlayabileceği açıklandı.

Bilardo salonlarının açılmasına yönelik Tunceli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararı valilik tarafından yazılı bir açıklama ile duyuruldu. Duyuruda şu bilgilere yer verildi: "Bilardo salonlarının (Kafeterya, Restoran, Kıraathane vb. işletmelerin içerisinde bulunan bilardo masaları dahil) 13.08.2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen hususlara uyulması kaydıyla faaliyetlerine başlamasına, Sağlık Bakanlığı'nın ilgi (c) yazısı ekinde yer alan ve güncel hali 'Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yayınlanacak olan 'Covid19 Kapsamında Bilardo Salonlarında Alınması Gereken Önlemler' başlıklı bölümde belirtilen tedbirlerin uygulanmasına, Covid19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin koronavirüs sorumlusu/sorumlularının görevlendirilmesine, faaliyet yürütecek bilardo salonlarının haftada en az bir kez denetlenmesine karar verilmiştir."