Tunceli'de bin 500 çocuğa bayram hediyesi - Son Dakika

Tunceli'de bin 500 çocuğa bayram hediyesi

Tunceli'de Vali Mehmet Ali Özkan'ın girişimleri ile temin edilen bin 500 çift ayakkabı çocuklara hediye edildi.

Tunceli'de Vali Mehmet Ali Özkan'ın girişimleri ile temin edilen bin 500 çift ayakkabı çocuklara hediye edildi.

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Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle Vali Mehmet Ali Özkan, çocukları sevindirmek için girişimde bulundu. Bir zincir mağazaların yönetim kurulu ile görüşen Vali Özkan, bin 500 çift ayakkabı temin etti. Temin edilen ayakkabılar valilik koordinesinde belirlenen bin 500 çocuğa ulaştırıldı.


Valilikten yapılan açıklamada, bin 500 çift ayakkabının bayram öncesi çocuklara hediye edildiği belirtilerek, ilgili mağazanın yönetim kuruluna teşekkür edildi. - TUNCELİ

Mehmet Ali Özkan, Kurban Bayramı, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 10:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de bin 500 çocuğa bayram hediyesi - Son Dakika
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