Tunceli'de bin çocuğa bayram hediyesi
1 saat önce
Tunceli'de valilik koordinesinde hayır sever iş adamları tarafından bin çocuğa bayram hediyesi verildi.
Tunceli Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:26 Kaynak: İHA
'de valilik koordinesinde hayır sever iş adamları tarafından bin çocuğa bayram hediyesi verildi. İstanbul
'da yaşayan Erzurumlu Melik Kızıltaş ve Rizeli Mehmet Avcı
bir ay önce Vali Tuncay Sonel'i ziyaret etti. Ziyarette hayırsever iş adamları, kısa sürede Tunceli'de sağlanan huzur ortamı ve değişim karşısında memnuniyetlerini ifade ederek Kurban Bayramı
öncesi bin çocuğa valilik koordinesinde ayakkabı ve oyuncak göndermek istediklerini belirtti. Bunun üzerine Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla kentteki ihtiyaç sahibi çocuklar belirlendi. Hayırsever iş adamları tarafından gönderilen hediyeler, bayram öncesi çocuklara okulların idarecileri aracılığıyla evlerine gidilerek verilmeye başlandığı bildirildi.
Vali Tuncay Sonel'de beraberinde iş adamlarından Kızıltaş ile birlikte sembolik olarak bir aileye giderek çocukların mutluluklarına ortak oldu.
İş adamlarına teşekkür eden Vali Sonel " Değerli iş adamlarımız, bin çocuğumuza ayakkabı ve oyuncak hediye ederek, bayram öncesi onların yüzlerini güldürdü"dedi. - TUNCELİ
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