Tunceli'de bir ağıldaki 84 küçükbaş hayvan havasızlıktan telef oldu - Son Dakika

Tunceli'de bir ağılda, koyun ve kuzuların buluşması üzerine oluşan havasızlık nedeniyle 84 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kent merkezine bağlı Çukur köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan Menderes Yıldırım, gece saatlerinde hayvanlarına yem verdikten sonra evine gitti.

Sabah tekrar hayvanlarına yem vermek için ağıla giden Yıldırım, farklı bölmede kalan kuzuların, koyunlarla bir araya gelerek havasızlıktan telef olduğunu gördü.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine giden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, telef olan hayvanlarla ilgili rapor tuttu.

Telef olan 84 küçükbaş hayvanın iş makinesiyle kazılan kuyulara gömüleceği belirtildi.