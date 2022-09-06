Aramada, aracın alt kısmında ve kaportasında gümrük kaçağı olduğu belirlenen 29 cep telefonu, 619 paket sigara ve 80 puro ele geçirildi.

Tunceli 'de bir araçta kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Tunceli, Güncel, Son Dakika

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