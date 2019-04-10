Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Bir Asker Kaza Kurşunuyla Şehit Oldu

Tunceli'de Bir Asker Kaza Kurşunuyla Şehit Oldu

1 saat önce

Tunceli'de arkadaşının silahından kazaen çıkan kurşunla vurulduğu belirtilen uzman çavuş şehit oldu.

Tunceli'de Bir Asker Kaza Kurşunuyla Şehit Oldu, System.String[]
Tunceli'de arkadaşının silahından kazaen çıkan kurşunla vurulduğu belirtilen uzman çavuş şehit oldu.

Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir uzman çavuş, birliğinde şakalaştığı arkadaşının silahından çıktığı belirtilen kurşunla kazaen vurularak yaralandı.

Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan uzman çavuş, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit askerin naaşı, İl Jandarma Komutanlığındaki törenin ardından Elazığ'a gönderildi.

Söz konusu şehidin cenazesinin buradan hava yoluyla baba ocağı Giresun'a gönderileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:07 Kaynak: AA
Tunceli, Güncel
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