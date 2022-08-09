Tunceli'de baca yangını

Tunceli'de bir binanın baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkez Atatürk Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın baca kısmında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın baca kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. - TUNCELİ