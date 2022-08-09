Tunceli'de baca yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de baca yangını

09.08.2022 22:56
Tunceli'de baca yangını

Tunceli'de bir binanın baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tunceli'de bir binanın baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkez Atatürk Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın baca kısmında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın baca kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. - TUNCELİ

YORUMLAR
500
Tunceli'de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu Tunceli'de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu Edirne'de, Meriç Nehri kıyısında çıkan otluk yangını söndürüldü Edirne'de, Meriç Nehri kıyısında çıkan otluk yangını söndürüldü
Kaynak: İHA

İtfaiye, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de baca yangını - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:18 Boşanacakları öne sürülen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti Bebek'te görüntülendi
22:29 AK Partili kadının Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'na sorduğu soru gergin anlara neden oldu
21:56 Kahramanmaraş'ta korkunç vahşet! Ailesinden 4 kişiyi öldürüp kafasına sıktı
21:41 Galatasaray genç kalecisinin sözleşmesini uzatıp Fatih Karagümrük'e kiraladı
21:06 Dünyanın en büyük yılanlarından biriyle bahçesinde karşılaştı
20:25 Dilencilik yapan kadının üstünden çıkan 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 liraya el konuldu
20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişlerdi! Fenerbahçeli taraftarlar hakkında harekete geçildi
21:49 10 bin kişinin yaşadığı mahallede okul ve cami yok! Mahalleli destek bekliyor
19:55 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'korsan miting' esprisi: Hepinizi Silivri'ye göndereceğim
19:53 Nesli tükenme tehdidi altında olan bu çiçeği kopartmanın cezası 80 bin lira!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 22:56:42. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de baca yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş