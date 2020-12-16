Tunceli'de bir dağ keçisi daha vuruldu - Son Dakika

Tunceli'de bir dağ keçisi daha vuruldu

Koruma altındaki dağ keçisini vuranlar için jandarma ve doğa koruma harekete geçti

TUNCELİ - Tunceli'de kaçak avcılar tarafından bir dağ keçisi daha vurulurken, ihbar üzerine jandarma ve doğa koruma ekipleri harekete geçti. Dün de bir dağ keçisi vurulan kentte yakalanan 3 şahsa 83 bin TL ceza kesilmişti.

Edinilen bilgiye göre, Pertek İlçesi'ne bağlı Bulgurtepe Köyü'ne gelen kaçak avcılar, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir dağ keçisini vurdu. Köylülerden Onur Ekici'nin durumu fark etmesi üzerine avcılar geldikleri araçla bölgeden uzaklaştı. Ekici, kaçak avcıları, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine köye ekipler sevk edildi.

Ekipler, vurulan dağ keçisini bulunduğu bölgeden alırken, kaçak avcıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kentte dünde bir dağ keçisi vurulmuş, yakalanan 3 şahsa 83 bin TL ceza kesilmişti.