Son Dakika Haberleri: Tunceli'de "Bir fincan kahvenin, kırk yıl hatırı var" projesi
Son Dakika Güncel Tunceli'de 'Bir fincan kahvenin, kırk yıl hatırı var' projesi - Son Dakika

Tunceli'de "Bir fincan kahvenin, kırk yıl hatırı var" projesi

6 saat önce

Tunceli'de AK Partililer, "Bir fincan kahvenin, kırk yıl hatırı var" projesi kapsamında bin aileyi evlerinde ziyaret etti.

Tunceli'de

Tunceli'de AK Partililer, "Bir fincan kahvenin, kırk yıl hatırı var" projesi kapsamında bin aileyi evlerinde ziyaret etti.

AK Parti Tunceli Kadın Kolları Başkanı Yıldız Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu projeye bir yıl önce başladıklarını söyledi.

Kent merkezi ve ilçelerde evlerin ziyaret edildiğini belirten Güngör, şu ifadeleri kullandı:

"Hane ziyaretleri programlarımızı değişik temalarda ele alıyoruz. Bu temalardan biri de bir fincan kahve ile oluşan kırk yıllık hatır ve vefa adımı. Projemiz kapsamında bin hanemizi ziyaret edip hem Türk kahvesi hemde fincan takımlarımızı takdim ettik. Kadın vatandaşlarımıza yönelik mahalle programlarımız kapsamında il başkanımız Fatih Tek'in destekleriyle çalışmalarımızı 2020 yılında da sürdüreceğiz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:24 Kaynak: AA
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