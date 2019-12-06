Son Dakika Haberleri: Tunceli'de "Bir Fincan Kahvenin, Kırk Yıl Hatrı Var" Projesi
Son Dakika Güncel Tunceli'de 'Bir Fincan Kahvenin, Kırk Yıl Hatrı Var' Projesi - Son Dakika

Tunceli'de "Bir Fincan Kahvenin, Kırk Yıl Hatrı Var" Projesi

6 saat önce

AK Parti Tunceli teşkilatı tarafından başlatılan "Bir fincan kahvenin, kırk yıl hatrı var" projesi kapsamında bin ailenin ziyaret edildiği bildirildi.

Tunceli'de

AK Parti Tunceli teşkilatı tarafından başlatılan "Bir fincan kahvenin, kırk yıl hatrı var" projesi kapsamında bin ailenin ziyaret edildiği bildirildi.


Geçtiğimiz yılın Aralık ayında AK Parti Tunceli İl Başkanlığı Kadın Kolları Teşkilatı tarafından "Bir fincan kahvenin, kırk yıl hatrı var" projesi başlatıldı. Proje kapsamında şuana kadar bin hanenin ziyaret edildiği bildirildi.


2018 yılı Aralık ayında başlayan projeleri hakkında bilgi veren Kadın Kolları Başkanı Yıldız Güngör," Kadın kolları teşkilatı olarak tam bir yıldır hem şehir merkezimizde hem de ilçelerimizde aralıksız olarak projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Hane ziyaretleri programlarımızı değişik temalarda ele alıyoruz. Bu temalardan biri de bir fincan kahve ile oluşan kırk yıllık hatır ve vefa adımı. Projemiz kapsamında bin hanemizi ziyaret edip hem Türk kahvesi hemde fincan takımlarımızı takdim ettik. Kadınlarımıza yönelik mahalle programlarımız kapsamında İl Başkanımız Fatih Tek'in destekleriyle çalışmalarımızı 2020 yılında da planlayıp sürdüreceğiz"dedi. - TUNCELİ

AK Parti, Tunceli, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu partisinin kuruluşunu öne çekti, partinin ismi anketten çıkacak
AK Parti'den Alman televizyonunun Atatürk yayınına tepki: Çirkin bir saldırıdır Güngören Belediyesi'nde işçiye verilen ayağa kalkma cezasına AK Parti'den ilk yorum AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 20:55:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de "Bir Fincan Kahvenin, Kırk Yıl Hatrı Var" Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]