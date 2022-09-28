Tunceli'deki Sütlüce köyünde yapılması planlanan katı atık tesisine tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'deki Sütlüce köyünde yapılması planlanan katı atık tesisine tepki

28.09.2022 20:16

Tunceli'de bir grup vatandaş, belediye tarafından Sütlüce köyünde yapılması planlanan katı atık depolama tesisinin doğaya zarar vereceği gerekçesiyle basın açıklaması yaptı.

Tunceli'de bir grup vatandaş, belediye tarafından Sütlüce köyünde yapılması planlanan katı atık depolama tesisinin doğaya zarar vereceği gerekçesiyle basın açıklaması yaptı.

Moğultay Mahallesi'ndeki Yeraltı Çarşısı Meydanı'nda toplanan Sütlüce ve çevre köylerin bazı sakinleri, ilçe belediyelerinin de projeye destek verdiği iddiasıyla ellerinde pankart ve dövizlerle CHP İl Başkanlığı binasına yürüdü.

Köy sakinlerinden Selman Çimen, burada grup adına yaptığı konuşmada, katı atık tesisi projesine karşı olduklarını söyledi.

Projenin iptal edilmesi için hukuk mücadelesi başlattıklarını ifade eden Çimen, şöyle konuştu:

"Bölgedeki 55 bin meşe ağacı yok olacaktır. Tarım ve hayvancılığın verimini kaybetmesi ve hayat kalitesinin düşmesiyle yöre halkı göç edecektir. Proje alanı ve çevresindeki su kaynakları yok olacak ve kirlenecektir. Tesisten yayılacak olan koku doğrudan şehir merkezini olumsuz etkileyecek, hava, su, toprak ve gürültü kirliliği oluşturacaktır."

Gruptakiler basın açıklamasının ardından CHP İl Başkanı Ali Mustafa Çelik ile görüştü.

YORUMLAR
500
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesiyle ilgili eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Dürüst ol, siyaset dürüstlüktür CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesiyle ilgili eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Dürüst ol, siyaset dürüstlüktür 6'lı masa ortağından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına destek geldi 6'lı masa ortağından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına destek geldi
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'deki Sütlüce köyünde yapılması planlanan katı atık tesisine tepki - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:10 Yunanistan provokatif hareketlerini sürdürüyor: Kriz daha da tırmanacak
23:36 Kabinede revizyon iddiaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Fevkalade durum olursa bu tür bir adım atılabilir
23:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret sorusunu yanıtladı: Hiç endişeniz olmasın
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Ocak ayından itibaren düşüş emaresi göreceğiz
22:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesiyle ilgili eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Dürüst ol, siyaset dürüstlüktür
22:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye sözleri: İstihbari görüşmeler sürüyor
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Lozan mesajı: Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahsızlandırması şart
22:01 Irak'ın Erbil kentine yönelen İran'ın İHA'sı ABD tarafından düşürüldü
21:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın talebini duyunca Mansur Yavaş'ı işaret etmişti! Yavaş'tan yanıt geldi
21:01 Kritik toplantı sonrası yayımlanan bildiride Yunanistan'a tepki vardı: Milletimizin hak ve menfaatleri hukuki çerçevede korunacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 00:17:12. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli'deki Sütlüce köyünde yapılması planlanan katı atık tesisine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement