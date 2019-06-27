Son Dakika Haberleri: Tunceli'de bir haftada 11 terörist etkisiz hale getirildi
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Tunceli'de bir haftada 11 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Tunceli'de son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 11 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tunceli'de bir haftada 11 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Tunceli'de son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 11 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, bu çerçevede kent merkezi kırsalında son bir haftada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 11 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Bu teröristler arasında örgütün sözde üst düzey sorumlularının olduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde 600 bin lira ödülle arandığı, 4'ünün de aynı listenin gri kategorisinde 300 bin lira ödülle aranan teröristler olduğu kaydedildi.
Açıklamada, teröristlerden silah ve mühimmat da ele geçirildiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:
"Operasyonlarda, 3 M-16 piyade tüfeği, 6 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet bixi makineli tüfek, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 9 el bombası, 26 kalaşnikof şarjörü, 11 M-16 şarjörü, 735 kalaşnikof mühimmatı, 278 M-16 mühimmatı, 5 pil bloğu, 7 şemsiye, 2 yağmurluk, 9 panço, 5 sırt çantası, 1 radyo, 2 flaş bellek, 3 hafıza kartı, 4 telsiz, 2 küçük tüp, 2 büyük tüp, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir."
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:01 Kaynak: AA
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