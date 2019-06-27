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Tunceli'de bir haftada 11 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

- Tunceli'de bir haftada 11 terörist etkisiz hale getirildi Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'i Bixi olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildiTUNCELİ - Tunceli Valiliği, son bir hafta içerisinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından...

- Tunceli'de bir haftada 11 terörist etkisiz hale getirildi
Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'i Bixi olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi
TUNCELİ - Tunceli Valiliği, son bir hafta içerisinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından gerçekleştirilen operasyonda 5'i 1 milyon 800 bin TL ödüllü listede aranan toplam 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1'i Bixi olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada;" Tunceli kırsalında son bir haftada İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonlarda 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir.Etkisiz hale getirilen teröristlerden 4'ünün terör arananlar gri listede (300.000 ?), 1'inin ise terör arananlar turuncu listede oldukları tespit edilmiştir"denildi.
Operasyonlarda ele geçirilen malzemelerle ilgili de bilgi veren Valilik," 3 adet M-16 piyade tüfeği, 6 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet bixi makineli tüfek, 2 adet EYP düzeneği, 9 adet el bombası, 26 adet kalaşnikof şarjörü, 11 adet M-16 şarjörü, 735 adet kalaşnikof mühimmatı, 278 adet M-16 mühimmatı, 5 adet pil bloğu, 7 adet şemsiye, 2 adet yağmurluk, 9 adet panço, 5 adet sırt çantası, 1 adet radyo, 2 adet flaş bellek, 3 adet hafıza kartı, 4 adet telsiz, 2 küçük tüp, 2 adet büyük tüp, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir"ifadelerine yer verdi.
Öteyandan açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.
Tunceli'de bir haftada 11 terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:10 Kaynak: İHA
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