Tunceli'de 'Bir harf öğretenle bir fincan kahve' projesi

TUNCELİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı 'Bir harf öğretenle bir fincan kahve' projesi kapsamında 1023 öğretmen, veliler ve öğrencileri evinde ziyaret etti.

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce öğrenci ve öğretmen ilişkilerini artırmak amacıyla 'Bir harf öğretenle bir fincan kahve' projesi hayata geçirildi. Projede yer alan kent genelinde görev yapan bin 23 öğretmen, öğrencileri ve velilerini evlerinde ziyaret etti.