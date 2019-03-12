Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Bir Helikopter Zorunlu İniş Yaptı

Tunceli'de Bir Helikopter Zorunlu İniş Yaptı

10 dakika önce

Tunceli'de bir helikopterin zorunlu iniş yaptığı öğrenildi.

Tunceli'de Bir Helikopter Zorunlu İniş Yaptı, System.String[]
Tunceli'de bir helikopterin zorunlu iniş yaptığı öğrenildi.

İlk bilgilere göre, Özel Harekat Timlerinin bulunduğu bir polis helikopteri havalandıktan bir süre sonra Nazımiye ilçesi Bostanlı Köy yol ayrımı mevki'inde zorunlu iniş yaptı. Zorunlu iniş yapan helikopterde herhangi bir yaralanma ve can kaybının bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan bölgeye askeri bir helikopter gönderildi. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:27 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ana Sınıfı Öğretmeni, Erkek Arkadaşını Bıçaklayıp Rehin Aldı Emekli Polis, Arkasında Not Bırakıp İntihar Etti

Cani Evlat, Babasının Mezarı Başında Tartıştığı Annesini Boğarak Öldürdü İntihar Eden Talihsiz Vatandaştan Geriye Borçlarının Yazılı Olduğu Dekont Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 10:37:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Bir Helikopter Zorunlu İniş Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]