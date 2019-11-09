Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 'Bir Kalem Bin Eser, Gelecek Bizi Bekler' projesi
Son Dakika Güncel Tunceli'de 'Bir Kalem Bin Eser, Gelecek Bizi Bekler' projesi

Tunceli'de 'Bir Kalem Bin Eser, Gelecek Bizi Bekler' projesi

7 saat önce

Tunceli'de 'Bir Kalem Bin Eser, Gelecek Bizi Bekler Projesi' hayata geçirildi.

Tunceli'de 'Bir Kalem Bin Eser, Gelecek Bizi Bekler' projesi, System.String[]

Tunceli'de 'Bir Kalem Bin Eser, Gelecek Bizi Bekler Projesi' hayata geçirildi.


AK Parti Tunceli İl Başkanlığı tarafından 'Bir Kalem Bin Eser, Gelecek Bizi Bekler' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında AK Parti teşkilatında yer alan üyeler, "AK Veli" temasıyla öğrencilere gönüllü velilik hizmeti sunmaya başladı. Mahalle temsilcileri tarafından tespit edilen öğrencilerin haneleri teker teker ziyaret edilmeye başlandı. Çalışmalar kapsamında üyeler, Pülümür ilçesi Dede Korkut İlköğretim 1. sınıf öğrencileri ile bir araya gelip Kaynak ders kitapları dağıttı.


Proje hakkında bilgi veren AK Parti Tunceli Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Uçar, "AK Parti Tunceli İl Başkanımız Fatih Tek'in talimatları doğrultusunda öğrenci kardeşlerimiz ile dayanışma ağımızı güçlendirmek ve eğitim hayatlarında teşkilat olarak desteklerimizi sürdürebilmek adına projemizi faaliyete geçirdik. Projemiz kapsamında mahalle temsilcilerimizin koordinatörlüğünde öğrenci kardeşlerimizin haneleri ziyaret ediliyor. Kardeşlerimiz ile gerekli çalışmalar planlanarak hem destek vereceğimiz hem de dayanışmamızı sürdüreceğimiz alanlar belirleniyor" dedi. - TUNCELİ

AK Parti, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:41 Kaynak: İHA
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