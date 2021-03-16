Tunceli'de bir köy, İngiliz varyant mutasyon virüsün tespit edilmesiyle karantinaya alındı - Son Dakika

Tunceli'de bir köy, İngiliz varyant mutasyon virüsün tespit edilmesiyle karantinaya alındı
16.03.2021 19:12
TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Akçapınar köyü, bir kişide İngiliz varyant mutasyon virüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.
TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Akçapınar köyü, bir kişide İngiliz varyant mutasyon virüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.
Çemişgezek ilçesine bağlı 300 nüfuslu Akçapınar köyü, bir kişide İngiliz varyantı virüs tespit edilmesiyle karantinaya alındı. Karantinaya ilişkin Çemişgezek Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemize bağlı Akçapınar köyünde bir kişide İngiliz varyant mutasyon virüs tespit edilmesi üzerine köy 10 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, jandarma da kontrol noktası oluşturdu" dedi.
Son Dakika Son Dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Ramazan Özkan'dan 5 gündür haber alınamıyor Haciz için gittiği evde öldürülen genç avukatın evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı Rapid Wien'in Türk yıldızları Avusturya Milli Takımı'nı seçti Cardi B.'nin Türk müdürünün tavsiyesiyle şöhreti yakaladığı ortaya çıktı Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı? Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu