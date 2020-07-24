Tunceli'de bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Bozağaç köyünün dün saat 16.00'dan itibaren, ikinci bir değerlendirmeye kadar 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

Karantina süresince köye giriş çıkışlar, İlçe Jandarma Komutanlığınca kontrollü şekilde sağlanacak. Karantina amaçlı takip kurallarına uygun hareket etmeyen kişilerle ilgili ihbar ve şikayetler de değerlendirilecek.

Karantinadaki vatandaşların talepleri doğrultusunda ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

Ayrıca vatandaşlar, köy sınırları içerisinde tarımsal üretim yapabilecek.